5 قيم.. "تجمع المدينة الصحي" يطلق نطاقاته للرعاية المدارة بالشبكات

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي، عن إطلاق النطاقات الخاصة به وفق استراتيجيته المعلنة مؤخرًا؛ وذلك بهدف إيجاد منظمات الرعاية المسؤولة بالمنطقة، وهي الصورة النهائية للنظام الصحي الفعال؛ حيث تم تقسيم جهات تقديم الخدمات الصحية بالمنطقة إلى ستة نطاقات تدار من خلال إدارة الشبكات بالتجمع.

وأكد التجمع أن الهدف من النطاقات هو تحسين الوصول إلى خدمات صحية أفضل لمجتمع منطقة المدينة المنورة؛ وفق استراتيجيات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي؛ منوهًا بأن إطلاقها عمل تنظيمي لن يؤثر على سير العمل حاليًا خاصة في الإحالات والتنسيق بين المنشآت الصحية.

وكان تجمع المدينة المنورة الصحي، قد أعلن استراتيجيته للسنوات الخمسة المقبلة والتي تضمنت في أهدافها تعزيز صحة السكان وتمكينهم، وتقديم رعاية صحية مميزة، بالإضافة لبناء القدرات الأساسية وإدارة المواهب وثقافة العمل، وأيضًا تحسين التشغيل والاستدامة المالية.

وبيّن التجمع في استراتيجيته أن رؤيته هي أن يكون تجمع المدينة المنورة الصحي مقدم الخدمة الصحية الموثوق لصحة ورفاهية مجتمع المدينة المنورة؛ فيما تتمثل رسالته لتحسين الصحة السكانية في المدينة المنورة عبر منظومة متكاملة وكوادر ذات كفاءة ومجتمع ممكن، وشملت الاستراتيجية خمس قِيَم هي خدمات محورها الفرد، والعمل الجماعي، والاحترام، والمسؤولية، والتمكين.