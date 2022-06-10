5 مدن إضافية ترفع صفقات المؤشر الإيجاري إلى 113 ألف صفقة

وجاءت أكثر الأحياء تسجيلاً لعدد الصفقات الإيجارية السكنية في المدن الأعلى في عدد الصفقات الإيجارية (ظهرة لبن، وطويق، والعزيزية) كأكثر الأحياء في الرياض، وأحياء (الصفا، والبوادي، ومشرفة) الأكثر في جدة، فيما جاءت (طيبة، والنور، والأثير) الأكثر في الدمام، وأحياء (الثقبة، والخبر الشمالية، والخبر الجنوبية) الأكثر في مدينة الخبر، و(ولي العهد، والشوقية، والراشدية) كأكثر الأحياء في مكة المكرمة.