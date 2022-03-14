5 مواقع للحلقات القرآنية داخل المسجد الحرام بعد رفع الإجراءات الاحترازية

وأكد أن الحلقات تبدأ في الفترة المسائية، وقد كثفت الإدارة جهودها بعد رفع الإجراءات الاحترازية، التي تضمنت زيادة في أعداد الحلقات القرآنية لإثراء تجربة الزائر، وإعانته على قضاء وقته فيما يعود بالنفع، ووضع عدد من الضوابط لإقامة هذه الحلقات، تمثلت في زيادة الأعداد المسموح لها بالحضور، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتقيد بلبس الكمامة، ويشرف عليها عدد من المشرفين الميدانيين لمتابعة تنظيم الحضور بشكل يضمن سلامة الجميع.