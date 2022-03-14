5 مواقع للحلقات القرآنية داخل المسجد الحرام بعد رفع الإجراءات الاحترازية

هيَّأت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد رفع الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام خمسة مواقع لحلقات القرآن الكريم، أربعة منها داخل توسعة الملك فهد -رحمه الله- بالدور العلوي، وموقع واحد في التوسعة السعودية الثالثة، يُقام فيه حلقتان.
وأوضح بدر بن محمد المحمادي، مدير إدارة الحلقات القرآنية، أن وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية حرصت على إبراز دور ورسالة الحرمين الشريفين التوعوية والتعليمية والتوجيهية والإرشادية من خلال عدد من البرامج والفعاليات والمبادرات والحلقات العلمية النافعة، ومن ذلك الحلقات القرآنية المباركة؛ وذلك حرصًا من الوكالة على تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.
وأكد أن الحلقات تبدأ في الفترة المسائية، وقد كثفت الإدارة جهودها بعد رفع الإجراءات الاحترازية، التي تضمنت زيادة في أعداد الحلقات القرآنية لإثراء تجربة الزائر، وإعانته على قضاء وقته فيما يعود بالنفع، ووضع عدد من الضوابط لإقامة هذه الحلقات، تمثلت في زيادة الأعداد المسموح لها بالحضور، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتقيد بلبس الكمامة، ويشرف عليها عدد من المشرفين الميدانيين لمتابعة تنظيم الحضور بشكل يضمن سلامة الجميع.
واختتم "المحمادي" بأن هذه الخدمات تأتي بإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر بن عبدالله الفريح، وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.