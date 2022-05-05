50 عرضاً حياً ورقم قياسي.. انطلاق النسخة الثانية لمهرجان "طائف الورد"

وتشهد الفعالية أكثر من 50 عرضاً حياً وفناً أدائياً في المسرح الرئيس للفعالية وفي أروقة متنزه الردف، إضافة إلى قبة الورد التي تتضمن أكبر لوحة ورد وأضخم سلة ورد والتي ستسجل رقماً قياسياً من حيث كمية الورود المستخدمة، إضافة إلى مجموعة من الزهور ومجسمات الورد العملاقة، ومجسمات وبوابات مجهزة للتصوير، و"اللوحة العملاقة" المصنوعة من الورد الطبيعي، وورش عمل "عبق" الخاصة بالورد وصناعة العطور التي تهدف إلى تمكين شباب الوطن من الاستثمار بهذا المجال النوعي، إضافة إلى معرض "رحلة ورد الطائف" ومعرض "كلود مونيه" أحد أبرز المصورين والرسامين العالميين الذين اهتموا بمجال تأثير الضوء على المرئيات، ومسرحية "بائع الورد" التي تسلط الضوء على حكاية الورد لدى الشعوب بأسلوب تشويقي.