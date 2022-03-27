500 ريال لكل متن و200 ريال للغنم.. مخالفات "رعي" تنتهي بإيقاف 44 شخصًا

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 44 مخالفًا لنظام البيئة؛ 32 مواطنًا و11 مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية البنجلادشية، ارتكبوا مخالفات رعي 1032 متنًا من الإبل و835 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.