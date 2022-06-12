500 زيارة رقابية للمنشآت التجارية برفحاء تحرّر 10 مخالفات للتدابير الاحترازية

وأكدت بلدية رفحاء استمرار الجولات الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية على هذه المنشآت، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل"، وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمحافظة، داعيةً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز 940 لمعالجتها.