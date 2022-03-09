500 كادر أمني مشارك لدعم الخدمات التنظيمية والصحية بالمسجد الحرام

ولفت إلى وجود لجنة خاصة بتطبيق الأنظمة والتعليمات بين الزوار والمصلين عند الخروج والدخول، تقوم بجولات مستمرة على مدار الساعة؛ للتأكد من عدم وجود أية مخالفات، وتوعية زوار بيت الله الحرام؛ حيث تقوم كوادر وطنية مؤهلة لحماية الأفراد أو المرافق العامة بالكشف المبكر عن جميع المخاطر، والكشف الدوري على عمل وفاعلية أنظمة الإطفاء، وفق أنظمة وتعليمات السلامة العالمية، وتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس، والتأكد من أوجه السلامة في المناطق المعزولة والإنشائية، إضافة إلى إعداد تقارير دورية شاملة عن الملاحظات المرصودة بشكل دوري وتحويرها لتجويد مخرجات أعمال الوكالة.