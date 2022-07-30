اختتام فعاليات مهرجان العسل الدولي الرابع عشر بمنطقة الباحة

اختتم مهرجان العسل الدولي، الجمعة، فعالياته، بعد استقباله أكثر من 70 ألف زائر خلال 14 يومًا.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني: إن المهرجان يهدف لأن يكون أحد أهم المعارض لتسويق عسل المملكة العربية السعودية عالميًا من خلال وضع اختبارات وفحوصات من شأنها التأكيد على جودة المنتج.
وأضاف: كما تميز المهرجان بمشاركة أفضل النحالين الحائزين على جوائز محلية وعالمية، بالإضافة إلى العديد من الخبراء والمقيمين من مختلف أرجاء العالم.
وأكد "الزهراني" أن اللجنة المنظمة سعت إلى تعظيم الفائدة بشكل مميز من المهرجان، عبر استضافة المؤتمر الدولي الرابع للجمعية العربية لتربية النحل، تحت شعار: "الممارسات الجيدة في تربية النحل من أجل تربية نحل مستدامة"، بحضور أكثر من 200 مشارك دولي من 35 دولة، إضافة إلى المشاركين من السعودية والخليج العربي؛ حيث تم عرض 46 ورقة علمية تناولت أهم مواضيع قطاع النحل.
ونظم منتدى "وطني" للنحالين، بمشاركة 12 مسؤولاً من مختلف الجهات ذات العلاقة بقطاع النحل، في مقدمتها إدارات وزارة البيئة والمياه والزراعة ذات العلاقة؛ لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع النحل وآلية التغلب عليها وتحويلها إلى مقومات عبر عرض العديد من الاستراتيجيات والخطط والأنظمة، والتي يمكن من خلالها تنفيذ الآليات والإجراءات الداعمة لهذا القطاع.
ورفع "الزهراني" جزيل الشكر لأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، لتدشينه مهرجان العسل لهذا العام؛ ولدعمه المستمر وتوجيهه الدائم على بذل كل الجهود لخدمة مزارعي المنطقة.
كما شكر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على دعمه للتنمية الزراعية المستدامة وحرصه على رفع مستوى الدخل لصغار المزارعين والنحالين ومربي الماشية.
ومن جانبة أشار رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية البروفيسور أحمد الخازم، إلى أن المهرجان حظي بإقبال كبير من داخل وخارج المملكة؛ حيث بلغ عدد زوار المهرجان أكثر من 70 ألف زائر.
ونوه إلى الثقة الكبيرة للمهرجان على مدار 14 عامًا الماضية من خلال تقديم أجود أنواع العسل وبناء جسور المعرفة بقطاع العسل ومشتقاته، عبر إقامة العديد من الدورات التدريبة والتي بلغ عدد المشاركين فيها هذا العام 60 متدربًا من مختلف الدول العربية.
وقال "الخازم": إن المهرجان استقبل 30 طن نوع عسل من داخل المملكة وخارجها، وجرى فحص أكثر من 1200 عينة عبر مختبر تحليل جودة العسل بالجمعية. كما بلغت قيمة مبيعات المهرجان أكثر من ثمانية ملايين ريال. بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 15 عينة في مسابقات العسل المصاحبة للمهرجان.