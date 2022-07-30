اختتام فعاليات مهرجان العسل الدولي الرابع عشر بمنطقة الباحة

وأكد "الزهراني" أن اللجنة المنظمة سعت إلى تعظيم الفائدة بشكل مميز من المهرجان، عبر استضافة المؤتمر الدولي الرابع للجمعية العربية لتربية النحل، تحت شعار: "الممارسات الجيدة في تربية النحل من أجل تربية نحل مستدامة"، بحضور أكثر من 200 مشارك دولي من 35 دولة، إضافة إلى المشاركين من السعودية والخليج العربي؛ حيث تم عرض 46 ورقة علمية تناولت أهم مواضيع قطاع النحل.