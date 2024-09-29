"آل الشيخ" يدشن عقوداً بـ 47 مليوناً لصيانة جوامع ومساجد نجران ويعلن: قريباً نسبة الصيانة 100% لكافة الجوامع

وعقب مراسم التدشين رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تصريح صحفي شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على ما يقدمانه من دعم لا محدود وعناية كبيرة لبيوت الله وتهيئتها بجميع الوسائل وسبل الراحة ليتمكن مرتادوها من أداء فريضة الصلاة بكل طمأنينة وسكينة وخشوع، وكذلك لدعمهم لبرامج وأنشطة الوزارة الدعوية المتنوعة والمتعددة والتي تدعو للوسطية والاعتدال المتوافق مع الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وتحارب الغلو والتطرف، ونشر العقيدة الصحيحة الصافية وبيان خطورة ما يخالفها من بدع وسلوكيات، منوهاً بما تحظى به مشاريع وبرامج الوزارة من اهتمام من قبل أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود وسمو نائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله سبحانه وتعالى ان يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان وان يحفظ قادتها ويزيدهم عزاً وتمكيناً.