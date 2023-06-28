"النقل": 106 آلاف حاج استفادوا من قطار المشاعر و٦ مطارات جاهزة لعودة الحجاج

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية صالح الزويد أن قطار المشاعر يسير وفق الخطة المخطط لها وقدم خدمة النقل لحجاج بيت الله الحرام خلال الـ24 ساعة الماضية من مرحلة النفرة من أمس وحتى 12:00 منتصف الليل، حيث تم نقل أكثر من 297 ألف حاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة وأكثر من 396 ألف حاج من مزدلفة إلى منى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للجهات المشاركة في الحج، حيث أكد الزويد بدء حركة قطار المشاعر واستفاد أكثر من 106 آلاف راكب من قطار المشاعر في أول أيام عيد الأضحى، منوهًا بالاستعداد لتطبيق الخطة التشغيلية لمرحلة المغادرة للحجاج الراغبين بالعودة إلى بلدانهم عبر المطارات أو الراغبين في الذهاب إلى المدينة المنورة عبر الطرق أو عن طريق قطار الحرمين الذي سيواصل العمل في الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام بتوفير أكثر من مليون ونصف المليون مقعد خلال 3400 رحلة في قطار الحرمين بعدد 126 رحلة يوميًا.
وفي قطاع الجو كشف الزويد أن ضيوف الرحمن سيغادرون عبر 6 مطارات سواء من حجاج الخارج أو الداخل بعد نجاح المرحلة الأولى من هذه الخطة، ومن ضمن التنظيم للخطة التشغيلية شارك فيها 27 جهة عاملة في المطار ويشرف على أعمالهم منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة حج بلا حقيبة وتهدف إلى عدم حمل الحجاج حقائبهم وتسليمها لهم في وقت مبكر ليتسنى لهم أداء مناسكهم وتسهيل وصولهم إلى المطار دون مشقة حمل العفش وسيستفيد من هذه المبادرة أكثر من 200 ألف حاج من 4 دول وتخصيص موظفين يعملون على مدار الساعة للإشراف على تفويج الحجاج في المطارات بكل دقة بالتنسيق مع العمليات الأرضية للتأكد من دقة مواعيد الرحلات.