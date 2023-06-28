"النقل": 106 آلاف حاج استفادوا من قطار المشاعر و٦ مطارات جاهزة لعودة الحجاج

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للجهات المشاركة في الحج، حيث أكد الزويد بدء حركة قطار المشاعر واستفاد أكثر من 106 آلاف راكب من قطار المشاعر في أول أيام عيد الأضحى، منوهًا بالاستعداد لتطبيق الخطة التشغيلية لمرحلة المغادرة للحجاج الراغبين بالعودة إلى بلدانهم عبر المطارات أو الراغبين في الذهاب إلى المدينة المنورة عبر الطرق أو عن طريق قطار الحرمين الذي سيواصل العمل في الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام بتوفير أكثر من مليون ونصف المليون مقعد خلال 3400 رحلة في قطار الحرمين بعدد 126 رحلة يوميًا.