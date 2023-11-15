بأكثر من 3333 فرداً.. أمانة جدة تباشر تنفيذ "خطة هطول الأمطار"

تزامناً مع هطول الأمطار التي تشهدها محافظة جدة الآن، باشرت أمانة محافظة جدة تنفيذ الخطة الميدانية للتعامل مع الآثار المتوقعة للحالة المطرية، وذلك في ظل الاستعدادات المسبقة التي تواكب التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.
وكشفت أمانة جدة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3333 فرداً و1691 مُعدة وآلية، تم توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية و17 مركزاً للإسناد، وتواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.
وناشدت الأمانة الجميع توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنُّب مصادر التيارات الكهربائية حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.
وشدّدت على أنها بدأت استعداداتها للموسم منذ وقت مبكر عبر اجتماعات لجنة الأمطار وتنفيذ الفرضيات، إضافة إلى صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، للتأكّد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد.