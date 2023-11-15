بأكثر من 3333 فرداً.. أمانة جدة تباشر تنفيذ "خطة هطول الأمطار"

تزامناً مع هطول الأمطار التي تشهدها محافظة جدة الآن، باشرت أمانة محافظة جدة تنفيذ الخطة الميدانية للتعامل مع الآثار المتوقعة للحالة المطرية، وذلك في ظل الاستعدادات المسبقة التي تواكب التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.