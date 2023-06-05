حرس الحدود في عسير يحبط تهريب 160 كجم قات في الربوعة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (160) كيلوجراماً من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
من ناحية أخرى، قبضت شرطة منطقـة القصيـم علـى مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدّر، ومادة الإمفيتامين المخدّر، وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبطت بحوزته أسلحة بيضاء، وهواتف متنقلة، ومبالغ مالية.
وتمّ توقيفه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.