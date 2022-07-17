سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11292 نقطة

وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وصادرات، ووفرة، والباحة، وبحر العرب الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: التأمين العربية، ومجموعة فتيحي، المتحدة للتأمين، وسايكو، والوطنية للتعليم، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 8.47%.