تعرف على موعد فتح القبول الموحد للطلاب بالجامعات الحكومية بالرياض

في حين سيتمّ الإعلان عن نتائج الفرز النهائي عبر البوابة وبدء تأكيد القبول للفرز النهائي يوم الخميس الموافق 16 محرم 1445هـ، ويستمرّ التأكيد حتى الأحد 19/ 1/ 1445هـ للساعة 12 ظهرًا، ويلغى قبول من لم يؤكد القبول.