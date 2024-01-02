مجلس الوزراء عن تمديد العمل بـ"حساب المواطن": حرصًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين معيشتهم

أكد مجلس الوزراء، اليوم، أن تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين منه حتى نهاية العام (2024م)؛ يأتي انطلاقًا من عناية الدولة بأبنائها المواطنين، والحرص على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.