"تقويم التعليم" توقع 7 اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي بعسير وجازان ونجران والباحة

ويهدف برنامج الاعتماد المدرسي في المملكة إلى ضبط جودة المدخلات والعمليات، وضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، ويُعد هذا اللقاء امتدادًا للقاءات التي قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بمركز "تميز"، بعقدها في جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي 2022م.