50 متحدثاً من رواد صناعة الحديد ينقلون تجاربهم في مؤتمر دولي بالرياض

وتأتي النسخة الثانية من المؤتمر بعد أن شهد العالم لأكثر من عامين مجموعة من المتغيرات الجوهرية والحرجة مثل الإغلاقات المتكررة بسبب الجائحة، وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية، ومن ثم ارتفاعها إلى مستويات قياسية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والارتفاع الجنوني لتكاليف الشحن البحري، والاختناقات المرورية للبواخر وتأخر الشحنات في الموانئ العالمية الرئيسة، إضافة إلى التغيرات الجذرية غير المسبوقة في أسعار المواد الخام الأساسية مثل خام الحديد والفحم، فضلاً عن تحول الصين من مُصدّر لمنتجات الحديد والصلب إلى مستورد، وتنتج حوالي 53% من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ حوالي 1.870 مليار طن.