اليوم.. "المرور" يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر"

وأضاف، أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد، وحدّد طريقة المشاركة، حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.