51 مسجداً لإقامة صلاة العيد بالليث.. ولا صلاة بالمصليات المكشوفة في هذه الحالة

وأكدت إدارة مساجد الليث لـ"واس" أنه نظراً للحالة المناخية التي تمر بها بعض مناطق ومحافظات المملكة ومن ضمنها محافظة الليث فإن إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الليث خصصت جميع الجوامع لأداء صلاة عيد الفطر دون المصليات المكشوفة في المراكز والقرى التي تشهد حالات مطرية, وذلك مراعاة للأهالي والمصلين، مع إمكانية إقامة الصلاة في المصليات المكشوفة في المراكز والقرى التي لا تشهد حالات مطرية.