مجانًا.. مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام يقدم خدمة صف السيارات للمراجعين

أطلق مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام خدمة صف السيارات للمراجعين بشكل مجاني، في إطار جهوده لتحسين تجربة المرضى وتقديم خدمات متكاملة لهم.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الخدمات التي يسعى المستشفى لتوفيرها؛ بهدف تسهيل وصول المرضى والزوار إلى مرافقه.
وذكرت إدارة المستشفى أن هذه الخدمة تستهدف المرضى وذويهم، حيث يمكنهم الاستفادة منها عند وصولهم إلى المستشفى، وتتمثل الخدمة في وجود فريق مختص يقوم باستقبال المركبات وصفها في أماكن مخصصة، ما يسهم في تجنّب الازدحام وتوفير الوقت والجهد على المرضى، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت إدارة المستشفى أن الهدف الرئيسي من تقديم هذه الخدمة هو تحسين تجربة المريض وتقديم أفضل الخدمات الممكنة بما يتناسب مع احتياجات المراجعين، وخدمة صف السيارات المجانية هي واحدة من المبادرات التي تأتي ضمن إطار رؤية المستشفى لتحسين جودة الخدمات، إضافة إلى أنها ستسهم في تخفيف الضغط النفسي والبدني عن المرضى لا سيما في أوقات الذروة التي تشهد ازدحامًا كبيرًا.
ونجح مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في التأكيد على مدى التزامه بتقديم خدمات طبية متكاملة، حيث يسعى دائمًا لأن يكون في طليعة المؤسسات الصحية التي تهتم براحة ورضا مرضاها.