مجانًا.. مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام يقدم خدمة صف السيارات للمراجعين

وأكدت إدارة المستشفى أن الهدف الرئيسي من تقديم هذه الخدمة هو تحسين تجربة المريض وتقديم أفضل الخدمات الممكنة بما يتناسب مع احتياجات المراجعين، وخدمة صف السيارات المجانية هي واحدة من المبادرات التي تأتي ضمن إطار رؤية المستشفى لتحسين جودة الخدمات، إضافة إلى أنها ستسهم في تخفيف الضغط النفسي والبدني عن المرضى لا سيما في أوقات الذروة التي تشهد ازدحامًا كبيرًا.