إمام المسجد النبوي: الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم.. وحوض النبي رحمة بالمؤمنين

وأضاف: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في حقيقة ذاته: {ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم} العليم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وهو سبحانه فوق سماواته على العرش المجيد استوى وعلى الملك احتوى له الأسماء الحسنى والصفات العلى كلم موسى بكلامه وتجلى للجبل فصار دكاً من جلاله والقرآن كلام الله حقاً الذي أنزله بعلمه وأتمه مصدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وعلم كل شيء إنه قبل كونه فجرى على قدره خيره وشره حلوه ومره يُضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به فكل ميسر بتيسير إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم، بعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم فعلموا بهم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور كما بدأهم يعودون وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائراً إلى مشيئته ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته.