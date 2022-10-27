أمير الشرقية: ذكرى مبايعة خادم الحرمين مناسبة خالدة وتاريخية

كما حافظت المملكة بقيادته -حفظه الله- على ثوابتها، فاستمرت على نهج المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- فشكّلت نهضتها التنموية والحضارية الاتزان بين تطورها والتمسك بقيمها الدينية والعربية والإنسانية، وتحقق لشعبها الوفي في هذا العهد الميمون خلال سنوات قيادته المزهرة عدد من الإنجازات المهمة لتحقيق الرؤية الطموحة، رؤية المملكة 2030، والتي تبنّاها ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".