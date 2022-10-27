أمير الشرقية: ذكرى مبايعة خادم الحرمين مناسبة خالدة وتاريخية

هنّأ أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بالذكرى الثامنة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قائلًا: تمر علينا اليوم مناسبة خالدة وذكرى تاريخية لبداية عهد ملك حكيم.
وقال: من المهم أن تعي خلال تلك الذكرى الأجيال الجديدة حكاية القائد الحكيم الذي أخذ العهد على نفسه ليقود بلاده وشعبه إلى التطور والازدهار، متمسكًا بثوابته وقيمه الدينية والعربية والإنسانية.
ورفع التهنئة وخالص الدعاء باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في هذه المناسبة الغالية التي يعدها أبناء المنطقة تاريخًا مميزًا يستذكرون من خلاله الإنجازات، والبناء والعطاء الذي قدمه -أيده الله- لهذا الوطن المبارك.
وأضاف: تعيش المملكة في عصر هذا العهد الزاهر عامًا تلو آخر حراكًا اقتصاديًا وتعليميًا وصحيًا متطورًا وفق رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق إنجازات تنموية شاملة ومستدامة، تلبي احتياجات جميع المواطنين وتطلعاتهم وتوفر الحياة الكريمة لهم.
وكذا ضمان مستقبل واعد تكون فيه المملكة في مقدمة شعوب ودول العالم من حيث التنمية وجودة الحياة.
وتابع أمير الشرقية: "بقيادته -أيده الله تعالى- تجاوز الوطن العديد من التحديات وفتح آفاقًا مشهودة في تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسيًا واقتصاديًا، وأصبح للمملكة وجود أكثر في المحافل العالمية، ودور بارز في صناعة القرار الدولي.
كما حافظت المملكة بقيادته -حفظه الله- على ثوابتها، فاستمرت على نهج المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- فشكّلت نهضتها التنموية والحضارية الاتزان بين تطورها والتمسك بقيمها الدينية والعربية والإنسانية، وتحقق لشعبها الوفي في هذا العهد الميمون خلال سنوات قيادته المزهرة عدد من الإنجازات المهمة لتحقيق الرؤية الطموحة، رؤية المملكة 2030، والتي تبنّاها ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".
ونوّه إلى أن خارطة الطريق لأهداف المملكة في التنمية والاقتصاد، والمبنية على مستهدفات استراتيجية تعزز مكامن القوة من خلال برامج عديدة لتحقيق مستقبل واعد للوطن وأبنائه حيث تحظى هذه الرؤية بمتابعة مستمرة من سموه ليضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في العالم.
وسأل الله -عز وجل- أن يديم عز هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم علينا نِعم الأمن والأمان والتقدم والنمو والازدهار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويطيل في عمره على الطاعة والخير.