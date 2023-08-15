مكة.. إنقاذ حياة معتمر إندونيسي من أزمة تنفسية حادة والحالة تستقر بالرعاية

تَمَكن -بفضل الله- فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة معتمر من الجنسية الإندونيسية.
وكان المعتمر يعاني عند وصوله لقسم الطوارئ، من دوار شديد وصعوبة في التنفس؛ حيث تم التعامل مع المريض من قِبَل الأطباء، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة اتضح وجود أزمة ربو شديدة أدت إلى نقص الأكسجين في الدم.
وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياة المعتمر، وإعطاؤه الأدوية الداعمة، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي في قسم العناية المركزة، حتى استقرت حالته، وتقرر بقاؤه في المستشفى لاستكمال العلاج وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية بالعناية المركزة.
يُذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تَمكن خلال النصف الأول من عام 2023م، من تقديم الخدمة الطبية لـ596 حالة دخول للعناية المركزة؛ حيث يعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي وما يمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلًا عاليًا لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.