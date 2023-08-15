مكة.. إنقاذ حياة معتمر إندونيسي من أزمة تنفسية حادة والحالة تستقر بالرعاية

وكان المعتمر يعاني عند وصوله لقسم الطوارئ، من دوار شديد وصعوبة في التنفس؛ حيث تم التعامل مع المريض من قِبَل الأطباء، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة اتضح وجود أزمة ربو شديدة أدت إلى نقص الأكسجين في الدم.