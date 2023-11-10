شراء الطاقة توقّع اتفاقيةَ شراء الطاقة لمشروع الحناكية للطاقة الشمسية بسعة "1100" ميجاوات

وتأتي هذه المشروعات امتدادًا لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء في المملكة؛ من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجدّدة والمساحات الشاسعة لتطوير مشاريعها التي تتمتّع بها أرجاء المملكة، وتطوير محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز عالية الكفاءة، بحيث تكون حصة سعات مصادر الطاقة المتجدّدة في هذا المزيج حوالي "50%" بحلول عام 2030م.