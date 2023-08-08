جدة.. مواطنون يشتكون قلة الخدمات بحديقة النخلة ويطالبون بحلول عاجلة

اشتكى عدد من المواطنين في جدة، من عدم الاهتمام وقلة الرقابة والمتابعة بحديقة النخلة التي تقع على طريق الحرمين في مدخل محافظة جدة المتجه إلى مكة المكرمة على يسار القادم للمحافظة من مكة المكرمة، والتي تقع بها بوابة جدة القديمة يعلوها العلم السعودي كمنظر للقادمين من مطار الملك عبدالعزيز باتجاه العاصمة المقدسة.
وتعتبر الحديقة متنفسًا لمنطقة جنوب وشرق جدة، وهي عبارة عن مسطحات خضراء وعليها إقبال كبير بسبب عدم وجود حدائق في تلك الأحياء.
ورصد المواطنون عدم وجود خدمات من قبل الجهات المعنية في أمانة محافظة جدة، حيث لا توجد بها دورات مياه غير واحدة، وهي غير صالحة بسبب عدم وجود رقابة وعدم اهتمام بالنظافة اليومية، ما أدى إلى تكدس الفضلات الآدمية مما يسبب تناقل الأمراض المعدية.
وطالب المواطنون بإيجاد حلول عاجلة، نظرًا لعدم وجود دورات مياه، ولكون هذه الحديقة محطة للقادمين من المطار، ومن ثم إلى مكة المكرمة.