أُسس العقار توقع مذكرة تعاون مع مؤسسة الملك عبد الله للأعمال العالمية الإنسانية

أعلنت شركة أسس العقار عن توقيع مذكرة تعاون مع مؤسسة الملك عبد الله للأعمال العالمية الإنسانية بتمثيل من رئيسها التنفيذي الدكتور محمد المجيدل.
وقد مثَّل المؤسسة الرئيس التنفيذي الأستاذ سليمان الزبن
وتهدف هذه المذكرة إلى بناء شراكة استراتيجية مستدامة بغرض تقديم الدعم الاستشاري والحلول الاستثمارية للمؤسسة في قطاعات واسعة ومجالات متعددة تشمل دراسة الفرص الاستثمارية وتطوير الأراضي المملوكة للمؤسسة
ومن جانبه صرح سعادة الدكتور محمد المجيدل: "بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الشركة المستمرة لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية عبر تقديم حلول استثمارية مبتكرة ومستدامة، مؤكداً أن هذا التعاون يُمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسة الملك عبدالله الإنسانية بما يساهم في تعزيز دورها الاجتماعي والإنساني"
ومن جانبه أعرب الأستاذ سليمان الزبن عن سعادته بهذه الشراكة " التي تمثل فرصة لتعظيم الأثر الإيجابي للمؤسسة في المجتمع، مشيراً إلى أن الدعم الفني والاستشاري المقدم من شركة أُسس العقار سيكون ذو دور محوري في تحقيق أهدافنا المؤسسية ".