أُسس العقار توقع مذكرة تعاون مع مؤسسة الملك عبد الله للأعمال العالمية الإنسانية

ومن جانبه أعرب الأستاذ سليمان الزبن عن سعادته بهذه الشراكة " التي تمثل فرصة لتعظيم الأثر الإيجابي للمؤسسة في المجتمع، مشيراً إلى أن الدعم الفني والاستشاري المقدم من شركة أُسس العقار سيكون ذو دور محوري في تحقيق أهدافنا المؤسسية ".