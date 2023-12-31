الرياض.. رقم قياسي للوزراء المشاركين في الاجتماع الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين

وفي تصريح لمعالي نائب الوزير لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أكد أن عدد الوزراء الذين أكدوا حضورهم للاجتماع يعبر عن الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة، وينم عن الأهمية المتزايدة للمعادن في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الحضور الكبير يدل على أن مؤتمر التعدين الدولي رسخ مكانته باعتباره منصة عالمية رائدة لتشكيل مستقبل المعادن، كما أن وجود تمثيل حكومي رفيع المستوى، من الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن، يعني أن جميع الحكومات من مختلف دول العالم باتت تدرك ما تكتسبه المعادن من أهمية في الوقت الحاضر, وتسعى الدول إلى تأمين سلاسل توريد موثوقة للمعادن، لاسيما المعادن الاستراتيجية التي تدخل في برامج ومشاريع تحول الطاقة والصناعات المرتبطة.