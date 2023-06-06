"أكبر مدينة زراعية للمانجو والأشجار بالمملكة".. فرصة استثمارية تحتضنها قلوة

ووقف "الزهراني"، خلال زيارته التفقدية لمحافظة قلوة، أمس، على موقع مدينة المانجو والأشجار المثمرة التي تُعد أكبر مدينة زراعية للمانجو والأشجار المثمرة بالمملكة، واستمع إلى شرح مفصل من المختصين بفرع الوزارة بالمنطقة عن كونها فرصة استثمارية مجدية من حيث ملاءمة الأجواء وطبيعة الأرض ووفرة المياه، إضافة إلى العائد الاقتصادي الجيد للمانجو، وقلة الناتج المحلي مقارنة بالمنتجات المستوردة بالأسواق.