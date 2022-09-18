موافقة وزارة التجارة على تعديل نظام شركة مفاز العربية

وبهذه المناسبة تحدث رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد صالح الهندي، قائلاً : تقوم رؤية الشركة على أن تكون مرجعية موثوقة، مكتملة العناصر، متكاملة الأدوات، توفّر كافة الاستشارات المهنية تحت سقف واحد ، وأن الحصول على هذه الموافقة يدعم مسيرتها في أن تكون شريك ممكن يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرامجها المصاحبة .