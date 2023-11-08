رؤية 2030 ودعم الصحة والتعليم.. رفاهية المواطن السعودي ونماؤه أولوية

من جانب التعليم، فقد ساعد الإنفاق الحكومي في القطاع، على إطلاق وزارة التعليم عديداً من البرامج والمبادرات التطويرية، ومنها: البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إلى جانب تطبيق نظام التسريع في الانتقال عبر السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى، وزيادة فصول الموهوبين حتى (998) فصلاً للبنين والبنات، إضافة إلى الاهتمام بالتربية الخاصة وتشغيل مراكز جديدة لها في 5 مدن.