رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء: نستحضر في ذكرى يوم التأسيس ملحمة بطولية عمرها 3 قرون

وقال "الزيد": نحتفي اليوم بذكرى تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود، هذا التاريخ الذي نستحضر من خلاله العمق التاريخي الراسخ، والملحمة البطولية التي شهدتها البلاد منذ ثلاثة قرون ماضية، بأثرٍ باقٍ وممتدّ منذ بداية الدولة السعودية الأولى، مرورًا بالدولة السعودية الثانية، وصولًا إلى مملكة اليوم برؤيتها الطموحة.