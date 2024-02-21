محليات

رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء: نستحضر في ذكرى يوم التأسيس ملحمة بطولية عمرها 3 قرون

قال: نعايش تاريخًا متجددًا من البناء في المجالات التنموية ينعكس أثره على جودة الحياة
الدكتور نجم الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء
الدكتور نجم الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء

أكد الدكتور نجم الزيد، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أنه في ذكرى يوم التأسيس، تستعيد الذاكرة العمق التاريخي الراسخ، والملحمة البطولية التي شهدتها البلاد منذ ثلاثة قرون ماضية.

وقال "الزيد": نحتفي اليوم بذكرى تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود، هذا التاريخ الذي نستحضر من خلاله العمق التاريخي الراسخ، والملحمة البطولية التي شهدتها البلاد منذ ثلاثة قرون ماضية، بأثرٍ باقٍ وممتدّ منذ بداية الدولة السعودية الأولى، مرورًا بالدولة السعودية الثانية، وصولًا إلى مملكة اليوم برؤيتها الطموحة.

وأضاف: نعايش تاريخًا متجددًا من البناء في كافة المجالات التنموية، ينعكس أثره على القوة الاقتصادية، والحياة المعيشية، وجودة الحياة، في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأردف: نعتزّ اليوم بدورنا المحوري في رحلة النماء الوطني، باعتبار قطاع الكهرباء أحد أهم القطاعات في المملكة، الذي أصبحت بلادنا رائدة فيه على مستوى الشرق الأوسط والعالم، بمتابعة ورعاية ودعم من وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

يوم التأسيس 2024
الدكتور نجم الزيد

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