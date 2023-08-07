"آل الشيخ" ينوّه بأهمية تعاون القيادات الدينية العالمية للحد من أعمال العنف ومشاعر الكراهية

وأوضح أن المؤتمر يتضمن سبعة محاور رئيسية، أبرزها (جهود إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية، والتواصل والتكامل بينها الواقع والمأمول، وجهودها في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، والاعتصام بالكتاب والسنة النبوية تأصيلًا وجهوداً، والوسطية والاعتدال في الكتاب والسنة النبوية تأصيلاً وجهوداً، وجهود إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها في مكافحة التطرف والإرهاب، وجهودها في حماية المجتمع من الإلحاد والانحلال، والدور الريادي الذي تقوم به المملكة في نشر منهج الوسطية والاعتدال)، مؤكداً على بذل كل ما يلزم من جهود لتحقيق هذا الهدف النبيل الذي سيسهم بشكل فاعل في تعزيز الاستقرار والسلام العالميين.