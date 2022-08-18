دعُوا الأطفال يذهبون لدورات مياه المدارس.. مختص يحذر من "حبس البول"

ولفت إلى أن النساء والأطفال هم أكثر الفئات الذين "يحبسون البول" إرادياً؛ بسبب عدم رغبتهم في استخدام دورات المياه العامة، موضحاً أن مشكلة احتباس البول تحدث بشكل عضوي لدى كبار السن من الرجال بسبب حدوث تضخم للبروستاتا لديهم، والتي تحصل بعد بلوغ سن الخمسين عاماً، إضافة إلى بعض الأمراض كمرض السكري وحدوث مشاكل في الأعصاب أو التصلب اللويحي الذي من الممكن أن يؤثر على التبول ويؤدي إلى احتباس.