"أسواق النفع العام" بمكة تشارك في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ92

وأوضح الغامدي أن الوزارة بإداراتها المختلفة تسعى ضمن جهودها المتواصلة للتعريف وزيادة الوعي بأهمية تناول الفاكهة المنتجة محلياً في مواسم إنتاجها بما يتوافق مع توفر الظروف البيئية المحيطة بها، للوصول إلى أقصى فائدة غذائية من استهلاكها في إطار سعيها المستمر لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاستهلاك الصحي للمنتجات الزراعية بأنواعها المتعددة وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتحقق العديد من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة العامة الرامية إلى تعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة وفي منطقة مكة المكرمة؛ فضلاَ عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محلياً في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية؛ والارتقاء بجودة الحياة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتجددة التي تزخر بها مملكتنا الحبيبة.