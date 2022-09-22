"أسواق النفع العام" بمكة تشارك في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ92

حرصت إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الشركات المشغلة للأسواق على المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الـ92 من خلال تسخير جميع الإمكانيات التي تخدم هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وهذا الحدث الوطني والذي يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين.
وتوشحت أسواق النفع العام بمنطقة مكة المكرمة بالزينة والإضاءة باللون الأخضر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92 الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري تحت شعار: "هي لنا دار"، جانب توزيع الهدايا التذكارية والعديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تعزّز من الوحدة الوطنية، والافتخار بالانتماء لهذا الوطن الغالي والمبارك.
بدوره، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الزراعي من القيادة قد أسهم في تطور قطاع الإنتاج النباتي كمًا ونوعًا لمحاصيل الخضار والفاكهة، لافتا إلى أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للزراعة قد ساهم بشكل كبير في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي، وتوفير العديد من السلع والمحاصيل الرئيسة بالأسواق المحلية.
وأوضح الغامدي أن الوزارة بإداراتها المختلفة تسعى ضمن جهودها المتواصلة للتعريف وزيادة الوعي بأهمية تناول الفاكهة المنتجة محلياً في مواسم إنتاجها بما يتوافق مع توفر الظروف البيئية المحيطة بها، للوصول إلى أقصى فائدة غذائية من استهلاكها في إطار سعيها المستمر لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاستهلاك الصحي للمنتجات الزراعية بأنواعها المتعددة وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتحقق العديد من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة العامة الرامية إلى تعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة وفي منطقة مكة المكرمة؛ فضلاَ عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محلياً في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية؛ والارتقاء بجودة الحياة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتجددة التي تزخر بها مملكتنا الحبيبة.
من جانبه، أكد مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، سعى وحرص الوزارة بمنطقة مكة المكرمة للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن التي تمس احتياجات المواطن والمقيم بشكل يومي، ومن ثم الارتقاء بمستوى هذه الخدمات في كافة المجالات الخدمية والتنموية، موضحاً الحرص على تذليل أية صعوبات يمكن أن يواجهها الراغبون في الاستثمار لدى الوزارة في هذا المجال والحرص على تحفيز الجادين من المستثمرين للتقدم بأفكار ومشاريع استثمارية جديدة تعود على المستثمر وعلى المواطن بالفائدة، وتسهم برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن بما يحقق توجيهات القيادة الحكيمة.
وأوضح الزهراني أن ادارة أسواق النفع العام والمسالخ بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة والتي تشمل أسواق النفع العام، مثل الخضار والفاكهة، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف تحرص بالتعاون مع الشركات المشغلة على المشاركة في المناسبات الوطنية من خلال تسخير جميع الإمكانيات.
من جهته، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أسواق جدة المركزية المهندس احمد عسير الرباعي، حرصهم على التفاعل مع اليوم الوطني في حلقة الصفا عن طريق تزيين السوق المركزي والاستعداد للاحتفال بوجود فرقة لإحياء المكان بالموسيقى الوطنية وتسليط الضوء على المنتجات الوطنية من الخضار والفواكه والتمور.
يُذكر أن المملكة تنتج العديد من أنواع الفواكه بأصنافها المتعددة، وتصدّر للعالم ما يفوق اكتفاءها الذاتي حيث بلغت كمية الإنتاج المحلي للفواكه بما فيها التمور نحو 2,5 مليون طن، وقد حققت المملكة نسباً من الاكتفاء الذاتي أبرزها في التمور بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 122%، والتين بنسبة تصل إلى 107٪، والبطيخ بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 99٪، والشمام بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 81.5٪، والعنب بنسبة 60%، والرمان بنسبة 34%، والحمضيات بنسبة 15%، والموز بنسبة 4%، كما تتميز المملكة بإنتاج العديد من أنواع الفاكهة الأخرى المحلية.