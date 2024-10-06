أمين الأحساء: 10 أعوام شهدت فيها السعودية نهضة تنموية شاملة وتطورًا في شتى المجالات

وأردف: "10 أعوام شهدت فيها السعودية في ظل هذا العهد الزاهر نهضة تنموية شاملة، وتطورًا في شتى المجالات، تحقق ذلك بتوفيق الله تعالى، ثم برؤية 2030 الطموحة، التي تم إقرارها وفق تخطيط حكيم لمستقبل مشرق لبلادنا، بما يسهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة، من شأنها تدعيم اقتصاد مملكتنا إلى مستويات متقدمة من النماء، وتصب بمجملها في مصلحة الوطن والمواطن، وتحقق مستوى معيشيًّا أفضل للمواطنين وفق ثوابت مجتمعنا العريق".