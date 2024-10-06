أمين الأحساء: 10 أعوام شهدت فيها السعودية نهضة تنموية شاملة وتطورًا في شتى المجالات

قال المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، أمين الأحساء: "بحلول ذكرى البيعة العاشرة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- نُجدِّد الولاء والوفاء لقيادة حكيمة واعية، أسست لعهد من الازدهار والتقدم والرخاء بقلوب تملؤها المحبة وصدق الانتماء لبلد الخير والعطاء".
وأردف: "10 أعوام شهدت فيها السعودية في ظل هذا العهد الزاهر نهضة تنموية شاملة، وتطورًا في شتى المجالات، تحقق ذلك بتوفيق الله تعالى، ثم برؤية 2030 الطموحة، التي تم إقرارها وفق تخطيط حكيم لمستقبل مشرق لبلادنا، بما يسهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة، من شأنها تدعيم اقتصاد مملكتنا إلى مستويات متقدمة من النماء، وتصب بمجملها في مصلحة الوطن والمواطن، وتحقق مستوى معيشيًّا أفضل للمواطنين وفق ثوابت مجتمعنا العريق".
وأضاف: "إن هذه الذكرى تأتي ونحن ننعم بالأمن والأمان، والتقدم والنمو المستدام بفضل الله -عز وجل-، ثم بفضل التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي".
وأشار إلى أنه "في عهد حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، تتواصل في مملكة الخير والعطاء مسيرة التقدم والنماء في القطاعات كافة، بمجالاتها الخدمية المتعددة، خدمة للوطن والمواطن، بحنكة قيادية ورؤى اقتصادية واجتماعية ثاقبة".