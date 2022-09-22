رئيس جامعة المؤسس: ذكرى اليوم الوطني الـ92 تحمل بشائر وتسجل فخرنا بالمنجزات الحضارية

وأضافت: "تمر علينا هذه الذكرى لنستلهم العبر والدروس من سيرة القائد الفذ الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- الذي استطاع بحنكته ونافذ بصيرته وقبل ذلك كله بإيمانه الراسخ بالله عز وجل أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويشيّد منطلقاته وثوابته التي ما زلنا نقتبس منها لتنير حاضرنا ونستشرف بها ملامح ما نتطلع إليه من الرقي والتقدم بسعينا الدائم لكل ما من شأنه رفعة الوطن ورفاهية المواطن؛ من نهضة تنموية وحضارية شاملة في شتى مناحي الحياة من دون استثناء. هذه النهضة التي لم تكن وليدة الصدفة بل كانت نتاج الإرادة القوية والعزيمة الصادقة والرغبة الأكيدة في دفع مسيرة البناء والتقدم التي تُعد سمة مميزة وبارزة لقادة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، وكان نتاجها تمكين المواطن السعودي من اللحاق بركب التطور في العالم بفضل ما تحقق للمملكة من نهضة شاملة خاصةً في الجانب العلمي والتعليمي والتقني".