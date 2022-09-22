رئيس جامعة المؤسس: ذكرى اليوم الوطني الـ92 تحمل بشائر وتسجل فخرنا بالمنجزات الحضارية

رفعت رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بالإنابة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم التهنئة لمقــام خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبــدالعـــزيز، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ٩٢ للمملكة العربية السعودية، سائلةً المولى عز وجل أن يعمر لنا وطننا، وأن يديم علينا الأمن والأمان والعز والرخاء، ونعمه الجليلة التي لا تعد ولا تُحصى.
وقالت: "جيلًا بعد جيل نحتفل في ذكرى اليوم الوطني التي تحمل بشائر رغدنا لبلادنا الغالية، كما نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة، والشواهد الكبيرة المتّسقة مع الرؤية الطموحة للمملكة "رؤية 2030"، التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهٍ وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء، وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم".
وأضافت: "تمر علينا هذه الذكرى لنستلهم العبر والدروس من سيرة القائد الفذ الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- الذي استطاع بحنكته ونافذ بصيرته وقبل ذلك كله بإيمانه الراسخ بالله عز وجل أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويشيّد منطلقاته وثوابته التي ما زلنا نقتبس منها لتنير حاضرنا ونستشرف بها ملامح ما نتطلع إليه من الرقي والتقدم بسعينا الدائم لكل ما من شأنه رفعة الوطن ورفاهية المواطن؛ من نهضة تنموية وحضارية شاملة في شتى مناحي الحياة من دون استثناء. هذه النهضة التي لم تكن وليدة الصدفة بل كانت نتاج الإرادة القوية والعزيمة الصادقة والرغبة الأكيدة في دفع مسيرة البناء والتقدم التي تُعد سمة مميزة وبارزة لقادة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، وكان نتاجها تمكين المواطن السعودي من اللحاق بركب التطور في العالم بفضل ما تحقق للمملكة من نهضة شاملة خاصةً في الجانب العلمي والتعليمي والتقني".