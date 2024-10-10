الأول داخل المملكة.. "الجاسر" يقف على مشروع الجسر البحري "صفوى/رأس تنورة"

وأوضح الجاسر أن مشروع طريق (صفوى/رحيمة) بطول 15 كم، الذي يتضمن الجسر البحري (صفوى/رأس تنورة)، يُعد الأول من نوعه داخل المملكة. وسيسهم هذا المشروع عند اكتماله خلال الربع الثاني من العام 2025، وفق معايير السلامة والجودة ومراعاة البيئة البحرية، في اختصار المسافات وتعزيز الترابط بين مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتعزيز محافظة رأس تنورة بطريق ومدخل حيوي موازٍ لدعم حركة التنقل وسلاسل الإمداد والأعمال اللوجستية، وتعزيز الحراك الاقتصادي والتنموي، وتسهيل حركة الزوار والسياح في المنطقة، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.