بدعم 1000 ريال.. مبادرة استبدال أجهزة التكييف القديمة "الشباك" تعود في جميع المناطق

تنطلق اليوم، مبادرة "استبدال أجهزة التكييف الشباك" لتشمل جميع مناطق المملكة، وهي استكمال لمرحلة الإطلاق الأولي التي استهدفت 7 مدن رئيسة، وتم اختبار الجاهزية وقدرة خطوط الإمداد وانتهت بنهاية عام 2023، حيث يقوم على إعدادها وتنفيذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.