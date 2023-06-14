مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنهي معاناة ثلاثيني من تبعات ورم كبير في البطن

والذي أضاف أن المريض سعى للعلاج مرارًا في أكثر من مستشفى ولم يكتب لمحاولاته النجاح، واصفين له المسكنات الدوائية دون تشخيص واضح، إذ إنه عند وصوله لعيادة الجراحة العامة بالمستشفى، تم عمل الفحص السريري والاستماع إلى شكواه وتاريخه المرَضي، وبإجراء التحاليل المخبرية والفحوصات بالرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير الطبقي المحوري (C.T. Scan)، تم الكشف عن وجود ورم بحجم (6×7×3) سم، متمركز في النسيج الداخلي لجدار البطن وممتد وملتصق بأجزاء من الأمعاء الدقيقة، وهو المتسبب في شعور المريض بالأعراض السابق ذكرها.