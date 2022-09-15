مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11829 نقطة

وكانت أسهم شركات: شركة المعمر لأنظمة المعلومات، والخليجية العامة، والعربية، والنهدي، والخريف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بن داود، وصدر، وإسمنت السعودية، وعلم، وإكسترا، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.90 % و6.56%.