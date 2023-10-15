أمطار رعدية في 5 مناطق.. "الأرصاد" يبرز الظواهر الجوية المتوقعة لـ24 ساعة مقبلة

وتَوقع المركز أن تنشط الرياح السطحية التي تحُد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية) تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.