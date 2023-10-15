أمطار رعدية في 5 مناطق.. "الأرصاد" يبرز الظواهر الجوية المتوقعة لـ24 ساعة مقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الأحد ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
وتَوقع المركز أن تنشط الرياح السطحية التي تحُد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية) تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأضاف المركز أن درجة الحرارة العظمى اليوم 41 مئوية بالدمام والصمان وحفر الباطن؛ فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 12 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة في أبها والباحة والطائف والسودة 90%.