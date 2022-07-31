"إنفاذ" يعرض 124 عقارًا ومستودعًا للبلاط والرخام بالمزاد العلني

وتعرض المزادات أكثر من 124 عقارًا تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وتبدأ بمزاد أرباح الذي يقام حضوريًا ليعرض 11 عقارًا بمنطقة الرياض، ومزاد قِمم الحضوري الذي يعرض 8 عقارات بمنطقة الرياض، ومزاد لؤلؤة جدة الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات بمدينة جدة، ومزاد البركة الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بمحافظة الدوادمي، ومزاد روابي القصيم الإلكتروني الذي يعرض 16 عقاراً بمدينة القصيم، ومزاد جوهرة المدينة الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات بمنطقة المدينة المنورة، ومزاد نسيم الطائف الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمحافظة الطائف، ومزاد أصائل الشمال الإلكتروني الذي يعرض 16 عقارًا متنوعًا في كل من الجوف وتبوك والحدود الشمالية.