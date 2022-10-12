"خالد بن سلمان" يبحث جهود تمديد الهدنة مع وزير الدفاع اليمني

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدَيْن الشقيقَيْن في المجال العسكري والدفاعي، وجهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة؛ لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، إضافة إلى مناقشة الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة.