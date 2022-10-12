"خالد بن سلمان" يبحث جهود تمديد الهدنة مع وزير الدفاع اليمني

التقى أمس الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، الفريق الركن محسن محمد الداعري وزير الدفاع اليمني.
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدَيْن الشقيقَيْن في المجال العسكري والدفاعي، وجهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة؛ لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، إضافة إلى مناقشة الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة.
وأكد وزير الدفاع خلال اللقاء استمرار التحالف بقيادة السعودية في دعم الحكومة والشعب اليمني الشقيق، ودفع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتلبية تطلعات الشعب اليمني في السلام والاستقرار.