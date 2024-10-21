"لايفيرا" توطّن أكثر من ٥٠٪؜ من احتياجيات السعودية من الأنسولين بشراكة مع نوفو نورديسك السعودية

وقد أكدت شركة "نوفو نورديسك" السعودية أنها، من خلال هذه الاتفاقية التاريخية، ستجعل أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية في متناول مرضى السكري في المملكة العربية السعودية. فالإعلان عن توطين إنتاج الأنسولين هو خطوة نحو ضمان إتاحة أحدث الأدوية المبتكرة بشكل مستدام، من خلال التعاون مع شركتي "نوبكو" و"هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية"، وشركاء رئيسيين آخرين يبذلون جهودا كبيرة لتحسين ظروف حياة مرضى السكري.