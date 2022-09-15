"الأرصاد": استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تَحُدّ من مدى الرؤية على سواحل تبوك والمدينة ومكة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تَحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق: (تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة)؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، وأبها، والباحة) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.