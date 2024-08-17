مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنقذ أربعينية من تبعات ورم بالدماغ سبب فقدان البصر بالعين اليسرى وصداعًا مستمرًّا

وقال الدكتور ديفيد: إنه تمّ إخضاع المراجعة لفحوصات بالرنين المغناطيسي "M.R.I"، وعدد من التحاليل المخبرية، مشيرًا إلى أنّ نتائج الفحوصات كشفت عن وجود ورم بقطر "3" سم، متمركز في قاع الجمجمة بمنتصف الدماغ، وضاغط بشدة على عصبَي البصر والغدة النخامية المسؤولة عن الهرمونات بالجسم، وعقب مراجعة كافة الفحوصات قرّر الفريقُ الطبي التدخلَ الجراحي العاجل لاستئصال الورم؛ للحيلولة دون إصابة المريضة بمزيد من المضاعفات الخطيرة أبرزها فقدان البصر بشكل كامل، بالإضافة إلى ازدياد حدة الأعراض وحدوث خلل بهرمونات الجسم.