بَيْع صقرَيْن بـ63 ألف ريال في الليلة الثامنة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

بِيع اليوم صقران بقيمة 63 ألف ريال في الليلة الثامنة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، بالتزامن مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي على مدى 10 أيام، ويختتمان غدًا السبت.