كأول دولة عربية.. "موانئ": انضمام المملكة إلى اتفاقية تفعيل دور منظمة "IALA" دولياً

ويتيح انضمام المملكة إلى تلك الاتفاقية، تعزيز الاطلاع على أفضل الممارسات ومعايير مواجهة المخاطر التي وُضعت من أجل الملاحة الآمنة في الممرات الملاحية، ومناطق الاقتراب من الموانئ، من حيث توفير المساعدات الملاحية المناسبة والضرورية للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والملاحة البحرية الآمنة، وذلك تفادياً للحوادث والكوارث البحرية، إضافة إلى توطيد العلاقة مع الجهات المُصنعة ومُوردي المعدات والأنظمة والتقنيات المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية، والاطلاع على أحدث التقنيات والأنظمة ذات الصلة، والمشاركة في إعداد وتحديث معايير وتوصيات وإرشادات منظمة "IALA" المتعلقة بالمساعدات الملاحية والخدمات الأخرى ذات العلاقة بسلامة حركة المرور الملاحي للسفن.