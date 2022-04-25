535 مولودًا في العشرين الأولى من رمضان بمجمع الملك فيصل بالطائف

وكشف المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان أن الإحصائيات تشير إلى أن المجمع قام بالعديد من الخدمات خلال نفس الفترة تمثلت في إجراء 533 عملية جراحية، واستقبال 8843 حالة في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية 11064 مراجعًا، كما تم إجراء 132320 فحصًا مخبريًا، و13569 فحصًا إشعاعيًا.