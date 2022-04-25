535 مولودًا في العشرين الأولى من رمضان بمجمع الملك فيصل بالطائف

استقبل مستشفى النساء والولادة بمجمع الملك فيصل بالطائف 535 مولودًا خلال ثلثي شهر رمضان، منهم 282 ذكرًا و253 أنثى.
وكشف المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان أن الإحصائيات تشير إلى أن المجمع قام بالعديد من الخدمات خلال نفس الفترة تمثلت في إجراء 533 عملية جراحية، واستقبال 8843 حالة في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية 11064 مراجعًا، كما تم إجراء 132320 فحصًا مخبريًا، و13569 فحصًا إشعاعيًا.
وأضاف "الحميدان" أن المستشفى يعمل خلال شهر رمضان وفق آلية عمل في جميع أقسام المجمع، وأنه يضم 800 سرير؛ منها 300 للنساء والولادة، كما يحتوي على أفضل الكوادر البشرية المؤهلة والتجهيزات الحديثة.