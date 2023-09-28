ضبط 48 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي في عدد من المحميات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (48) مخالفًا لنظام البيئة: (29) مواطنًا، ومواطن خليجيّ، و(15) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الموريتانية، ارتكبوا مخالفات رعي (954) متنًا من الإبل، و(955) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.